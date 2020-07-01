Вчера, 30 июня, в России ушел из жизни еще один знаменитый актер советского кино. Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в Москве. Ему было 68 лет. О смерти известного актера театра и кино сообщили его супруга Ирина Хонда и близкий друг Юрий Метелкин.

"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда", - написала Иринда Хонда в Facebook.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Он играл в фильмах "Большая перемена" Геннадия Ляпишева, "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "12 стульев" Марка Захарова, "Однажды двадцать лет спустя" Юрия Егорова, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и во многих других картинах.

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