Президент США Дональд Трамп заявил, что чем дальше, тем больше он становится зол на власти Китая, потому что пандемия коронавируса продолжает распространяться по всей планете и не думает сбавлять обороты.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди могут видеть это, и я чувствую это", - написал Дональд Трамп.



Напомним, что президент США неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию Covid-19 и допускал возможность введения санкций против Пекина. По мнению Трампа, власти КНР скрыли информацию о реальной ситуации с коронавирусом, когда Китай был эпицентром вспышки инфекции.

Также президент США обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она допустила пандемию, поскольку, по его словам, Пекин "полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения".