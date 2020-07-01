Первые семьи, которые лишились жилья после взрыва в киевской многоэтажке на Позняках, уже увидели свое новое жилье. Они переедут в жилой комплекс расположенный вблизи парка "Феофания". Однако в квартирах пока лишь только голые стены. Власти обещают сделать ремонт за счет города. А сами квартиры людям передадут в собственность безвозмездно.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Пока что, новые квартиры увидели лишь четыре семьи. Остальные восемь смогут посмотреть на свое новое жилье на этой неделе, потому что там еще идут строительные работы. Все квартиры новые, без ремонта.

Напомним, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня. В результате взрыва без жилья остались 125 киевлян, которые жили в квартирах одной из секций дома. Жертвами взрыва стали пять человек.