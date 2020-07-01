Группа сенаторов США внесла дополнительные и расширенные санкции против газопровода "Северный поток-2" в проект военного бюджета США на следующий год. По мнению законодателей, это ускорит введение ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

Авторами предложения о включении расширенного пакета санкций выступили сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон, Стив Уомак и Джон Баррассо, как передает "Интерфакс".

"Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета", - публично заявил Стив Уомак.

По его словам, российские власти хотят использовать проект как "инструмент принуждения", а его целью якобы является усиление зависимости Польши и Украины от российского газа.

Напомним, что Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой.

Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.