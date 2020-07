Вчера вечером, 30 июня, в Иране произошло очередное ЧП с человеческими жертвами. Прошло всего пять дней после взрыва под Тегераном неподалеку от военной базы "Парчин", как в самой столице мощный взрыв раздался в клинике, расположенной в густонаселенном районе на севере города.

Об этом передает иранское агентство Fars, а в сети появились кадры взрыва.

По предварительным оценкам погибло не менее 13 человек, как минимум шесть тяжело ранены. Причиной взрыва стала утечка газа на цокольном этаже здания. На месте работают отряды пожарных и спасателей.

На видео, попавшем в сеть виден сам момент взрыва и густой черный дым.

"Драматические кадры взрыва на севере Тегерана. По предварительным данным, речь идет о взрыве газового баллона. Это произошло после другого взрыва газа на минувшей неделе", - написал в соцсети директор по вопросам политики "Объединение против ядерного Ирана" Джейсон Бродский.

Dramatic footage circulating from ISNA of the explosion in northern Tehran. Initial reports coming in about a gas cylinder explosion. Comes after another alleged gas-related explosion last week. #Iran pic.twitter.com/PyTuVsmjvT