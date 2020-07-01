Полиция Киева обнаружила в квартире Деснянского района столицы тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. В убийств следователи подозревают брата жертвы.

Об этом говорится в ролике столичной полиции, опубликованном в Facebook.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед уже несколько дней не выходит на связь, а из квартиры на улице Шолом-Алейхема распространяется трупный запах. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений столичной полиции.

Начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко рассказал, что после прибытия на место проавоохранители обнаружили, что двери квартиры были открыты, а в одной из комнат на кровати лежал мужчина 1967 года рождения без признаков жизни. Он был накрыт одеялом.

"При осмотре места происшествия полицейские на полу обнаружили предмет, похожий на молоток со следами бурого цвета. Впоследствии сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего родного брата умершего, который около недели скрывался. Мужчина признался в совершении умышленного убийства и дал показания. Мы установили, что между братьями часто возникали ссоры из-за злоупотребления алкогольными напитками подозреваемым. На этот раз между родственниками снова произошел конфликт, после которого младший брат пошел спать, а старший в состоянии алкогольного опьянения взял молоток и ударил им три раза по голове спящего оппонента", - сказал Герасименко.

Следственный отдел Деснянского управления полиции в рамках открытого уголовного производства объявил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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