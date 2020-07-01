Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Она вывела на орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Ракету запустили в 16:10 по американскому времени с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно заменят устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом у GPS III значительно улучшены возможности борьбы с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

Видео запуска 30 июня

Сегодня услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 миллиардов человек в мире.

Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения - 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут выводить на орбиту с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее 2022 года.

Как писала "Страна", первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Этот запуск несколько раз откладывали.