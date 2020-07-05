В Украине расширили список расходов, которые плательщики налогов имеют право включить в налоговую скидку. Перечень обновлен законом №540-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни" .

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Граждане -плательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с положениями ст.166 Налогового кодекса могут включать в такую скидку сумму денежных средств или стоимость:

лекарственных средств для предоставления медицинской помощи больным;

дезинфекционных средств;

медицинского оборудования;

средств индивидуальной защиты;

медицинских изделий для скрининга больных;

расходных материалов для предоставления медицинской помощи;

медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований;

медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов для инфекционных отделений, патологоанатомических отделений и т. п.;

средств личной гигиены;

продуктов питания;

товаров по перечню, определенному Кабинетом министров.

При этом названные средства, оборудование, товары и материалы должны быть добровольно перечислены (переданы) в период карантина таким субъектам (одному или нескольким):

общественным объединениям;

благотворительным организациям;

центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере здравоохранения - Минздраву;

другим центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения, контроля качества и безопасности лекарственных средств, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям;

уполномоченному проводить закупки в сфере здравоохранения (государственному предприятию "Медицинские закупки Украины");

учреждениям здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности;

структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Упомянутые расходы физические лица - плательщики НДФЛ имеют право включать в налоговую скидку по результатам отчетного 2020 налогового года. Для этого в 2021 году им нужно будет подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2020 год в сроки, определенные НКУ.

Как писала "Страна", из-за карантина каждый пятый бизнес в Украине планировал закрыться.

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