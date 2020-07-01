ГНС обнародовала график работы на карантине. Фото: agropolit.com

На период действия карантина Государственная налоговая служба Украины изменила режим работы.

Обновленный график работы ведомство опубликовало в виде инфографики в Facebook.

Согласно новому "карантинному" графику:

  • рабочий день в понедельника по четверг начинается в 8:00 и продолжается до 17:00;
  • в пятницу служба работает с 8:00 до 15:45;
  • перерыв на обед - с 12:00 до 12:45.

На территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией прием посетителей в центрах обслуживания плательщиков осуществляется по следующему графику:

  • с 10:00 до 17:00 (в пятницу с 10:00 до 15:45);
  • с обеденным перерывом с 12:00 до 12:45;
  • с техническими перерывами на 10-15 минут для санитарной обработки и проветривания каждые два часа.

График работы ГНС на карантине

Изменения внесены в регламент работы ГНС в соответствии с постановлением Кабинета министров от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

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