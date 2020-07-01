На период действия карантина Государственная налоговая служба Украины изменила режим работы.

Обновленный график работы ведомство опубликовало в виде инфографики в Facebook.

Согласно новому "карантинному" графику:

рабочий день в понедельника по четверг начинается в 8:00 и продолжается до 17:00;

в пятницу служба работает с 8:00 до 15:45;

перерыв на обед - с 12:00 до 12:45.

На территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией прием посетителей в центрах обслуживания плательщиков осуществляется по следующему графику:

с 10:00 до 17:00 (в пятницу с 10:00 до 15:45);

с обеденным перерывом с 12:00 до 12:45;

с техническими перерывами на 10-15 минут для санитарной обработки и проветривания каждые два часа.

Изменения внесены в регламент работы ГНС в соответствии с постановлением Кабинета министров от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Ранее "Страна" приводила данные Минюста о том, что на карантине украинцы стали реже жениться и разводиться.

Мы также сообщали о возможном ужесточении карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом.