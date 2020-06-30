Верховный суд Украины рассмотрел дело, фигурантов которого обвиняли в краже на основании того, что они сбывали ворованные вещи. Орган постановил, что такой вывод не обоснован.

Об этом сообщает портал "Лига: закон".

Ранее местный суд осудил пятерых человек по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Однако апелляционный суд решил, что районная инстанция не имела достаточных оснований для признания вины в совершении тайного похищения имущества.

Апелляционное решение обосновано тем, что исследованные местным судом показания потерпевшего и свидетелей, а также протоколы осмотра места происшествия, добровольной выдачи вещей, опознаний доказывают лишь наличие и изъятие похищенных у потерпевшего вещей у людей, которым они сбыты, а также факт такого сбыта. Прямых же доказательств похищения имущества обвиняемыми нет.

Коллегия судей Криминального суда Верховного суда согласилась с решением апелляционного суда, оставив кассационную жалобу прокурора без удовлетворения.

Верховный суд отметил, что суд апелляционной инстанции, придерживаясь принципов презумпции невиновности, пришел к правильному выводу об отсутствии достаточных оснований для установления в действиях обвиняемых состава преступления.

Ранее "Страна" приводила разъяснение Верховного суда о том, когда нельзя рассматривать дела в письменном производстве при отсутствии сторон.

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