Советницу главы Государственного космического агентства Украины Александру Клитину, назначенную на эту должность 22 июня, уволили.

Об этом она сама рассказала в Facebook подписчикам 30 июня.

"Представители Космического агентства просили всем сообщить, что освободили меня еще в пятницу, правда, без моего ведома. Я не обвиняю Владимира Усова (главу госагентства - Ред.), буду все равно помогать. Знаю, что это просто Зеленский достойной конкуренции испугался", - сделала вывод Клитина то ли шутя, то ли серьезно.

В комментариях у нее поинтересовались причиной увольнения. Александра ответила, что причину ей не сказали.

Ранее "Страна" приводила рассказ Клитиной о том, как она попала на работу в Министерство инфраструктуры.

Также мы сообщали, что женщина анонсировала создание своей партии.