Клитина больше не связана с космосом. Фото: Facebook/ aleksandra.klitina

Советницу главы Государственного космического агентства Украины Александру Клитину, назначенную на эту должность 22 июня, уволили.

Об этом она сама рассказала в Facebook подписчикам 30 июня. 

"Представители Космического агентства просили всем сообщить, что освободили меня еще в пятницу, правда, без моего ведома. Я не обвиняю Владимира Усова (главу госагентства - Ред.), буду все равно помогать. Знаю, что это просто Зеленский достойной конкуренции испугался", - сделала вывод Клитина то ли шутя, то ли серьезно.

В комментариях у нее поинтересовались причиной увольнения. Александра ответила, что причину ей не сказали.

Скриншот из Facebook Александры Клитиной

Ранее "Страна" приводила рассказ Клитиной о том, как она попала на работу в Министерство инфраструктуры.

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