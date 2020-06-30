Клитина призналась, что из Государственного космического агентства ее уволили через несколько дней после назначения
Советницу главы Государственного космического агентства Украины Александру Клитину, назначенную на эту должность 22 июня, уволили.
Об этом она сама рассказала в Facebook подписчикам 30 июня.
"Представители Космического агентства просили всем сообщить, что освободили меня еще в пятницу, правда, без моего ведома. Я не обвиняю Владимира Усова (главу госагентства - Ред.), буду все равно помогать. Знаю, что это просто Зеленский достойной конкуренции испугался", - сделала вывод Клитина то ли шутя, то ли серьезно.
В комментариях у нее поинтересовались причиной увольнения. Александра ответила, что причину ей не сказали.
Ранее "Страна" приводила рассказ Клитиной о том, как она попала на работу в Министерство инфраструктуры.
Также мы сообщали, что женщина анонсировала создание своей партии.