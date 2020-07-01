Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, раскритиковавший отдыхающих в Одессе за беспечность и несоблюдение карантина, заявил о возможном введении ограничений на курортах страны.

Об этом сообщил в эфире программы "ТСН" телеканала "1+1".

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в том числе в Одессе - Ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. Что касается больниц первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны", - сказал глава МОЗ.

Затем он привел тревожные данные по другим областям.

"Аналогично, 56% - в Волынской области. Подбираются к 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - констатировал Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, что на длинных выходных в честь Дня Конституции в Одессу рванули тысячи отдыхающих. Причем меры безопасности не соблюдал практически никто.

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