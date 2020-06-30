Появилось видео смерча, который пронесся по полям Одесской области
Во вторник, 30 июня, Одессу залило мощным ливнем, который даже местами заблокировал движение общественного транспорта. Пока областной центр страдал от обильных осадков, в области пронесся смерч.
Видеозапись природного явления опубликовал YouTube-канал "Kекс. News".
Короткий ролик снял очевидец рядом с полем у села Кулевча Саратского района. На кадрах видно тонкую воронку, которая опускается с неба на землю.
Видео: YouTube/ Kекс. News
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