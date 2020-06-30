Во вторник, 30 июня, Одессу залило мощным ливнем, который даже местами заблокировал движение общественного транспорта. Пока областной центр страдал от обильных осадков, в области пронесся смерч.

Видеозапись природного явления опубликовал YouTube-канал "Kекс. News".

Короткий ролик снял очевидец рядом с полем у села Кулевча Саратского района. На кадрах видно тонкую воронку, которая опускается с неба на землю.

Видео: YouTube/ Kекс. News

Ранее "Страна" подробно рассказывала о непогоде в Южной Пальмире и публиковала фото пострадавших от дождя улиц города.

Мы также приводили данные об ущербе и разрушениях, принесенных июньскими наводнениями на Западной Украине.

Между тем в Украину идут три циклона, которые несут с собой грозы, шквалы и град.