Во второй половине июля завершится коридор затмений, который наблюдался этим летом. И несмотря на то, что его влияние на знаки Зодиака ослабнет, для представителей некоторых из них уже заложен фундамент глобальных изменений, которые могут произойти в их жизни.

Близнецы. Представители этого знака летом могут встретить настоящую любовь. Это касается тех Близнецов, которые давно искали отношения, но что-то не ладилось. Звезды сложатся так, что вы сможете узнать свою половинку. Это может быть как кто-то ранее вам незнакомый, так и тот, кого вы давно знаете, но он откроется с новой стороны. В начале встреча может не сулить ничего выдающегося, но, если вы рискнете и начнете медленно открываться и доверять, то поймете, что, кажется, нашли того, с кем вам по-настоящему хорошо. Чтобы приблизить встречу - делайте шаги навстречу своему счастью и проявляйте активность. Вряд ли чувства найдут вас, если не вставать с дивана, закрываться и не идти на контакт. Самый простой совет - будьте честными и настоящими с собой и другим, тогда те, кто вам не подходят отсеются и останется только ваш человек.

Лев. У Львов завершается какой-то длительный этап. Перемены могут касаться самых разных сфер жизни. Это может быть и смена деятельности или какая-то новая работа, новый круг общения, завершение учебы, старых отношений или же наоборот начало новых. Либо же поменяются ваши взгляды и ценности. Изменения уже витают вокруг вас в воздухе. Внимательно присмотритесь и постарайтесь понять, куда бы вы хотели двигаться и в какой точке оказаться через пять лет. Начните целенаправленно прикладывать усилия к желаемому, иначе ваша жизнь превратится в бег на месте и суету без результата.

Скорпион. Возможно, Скорпионам уже не дают покоя какие-то новые идеи и задумки, которые пришли в непростые последние несколько месяцев. Обстоятельства изменились и мудрые Скорпионы увидели "слабые места", которые проявились, и одновременно новые возможности. Этот год - хорошее время для изменений и начинаний. Делайте, как вам подсказывает рассудок и сердце. Но придерживайтесь правила: сделайте один шаг в сторону изменений, остановитесь, осмотритесь. Затем шагайте дальше в зависимости от того, что происходит. Игнорировать изменения не стоит, это ваш союзник. Если же закрыть на них глаза и упорно жить по-старому, вас все равно снесет потоком, но уже не туда, куда вам бы хотелось.

Стрелец. Кипучая энергия Стрельца этим летом сможет найти свое русло. Вы давно хотели что-то поменять и вот, наконец, наступило подходящее время. Вы и сами знаете, что уже отжило, а что может войти в вашу жизнь. Главное прислушаться к себе. Изменения могут поменять вашу жизнь, если вы сами этого захотите, ведь, чтобы это колесо завертелось, вам придется постоянно лить на него свою энергию. Если же вы решите, чтобы все оставалось по-старому - это тоже неплохо, если, конечно, продиктовано искренним желанием, а не страхом.

Рыбы. Для Рыб лето может обернуться решением давних проблем и вопросов, которые успели изрядно попортить вашу кровь. Вы могли биться над ними годами, прикладывать массу усилий, мириться, а затем вновь идти в бой. Не стало исключением и начало этого лета. Но ближе к его концу, когда вы махнете рукой и решите просто наслаждаться жизнью, несмотря ни на что, окажется, что что-то сдвинулось и, наконец, будто бы само собой стало решаться в вашу пользу. На самом деле вы уже приложили достаточно сил, просто, чтобы собрать урожай, нужно было подождать, пока он дозреет.