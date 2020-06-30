Журналистские, медийные и общественные организации Украины, средства массовой информации, блогеры и авторы в социальных сетях обратились к властям с требованием отозвать из парламента новый вариант проекта закона о медиа.

Коллективное обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву, главе комитета по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, главе комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванне Климпуш-Цинцадзе, народным депутатам, главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу и и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елене Литвиненко. Оно опубликовано на сайте Национального союза журналистов.

"Страна" приводит текст послания.

Мы не поддерживаем законопроект №2693 "О медиа", предложенный рядом народных депутатов, поскольку он нарушает право на свободу слова, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Мы согласны с негативной оценкой законопроекта, которую ему дали Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Экспертной оценки Совета Европы по законопроекту на официальный запрос Комитета по гуманитарной и информационной политике почему-то так и не обнародовали.

Согласно международным нормам и Конституции Украины, право на свободу слова имеет ограничения, но они допустимы, только если необходимы в демократическом обществе. Законы, касающиеся фундаментальных прав человека, должны быть точными, создавать безопасную и благоприятную среду для коммуникаций и публичных дебатов и соответствовать международным стандартам.

Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, дают органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц. Но по международным соглашениям высказывание противоречивых мнений, при условии отсутствия призывов к насилию или дискриминации, не подлежит ограничению.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, полномочия которого предлагают расширить так, что они, очевидно, будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины, останется политическим органом, отбор кандидатур в который станет еще более произвольным.

Законопроект предусматривает возможность блокировки любого в интернете, даже если это не средство массовой информации и поэтому фактически не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени . По мнению экспертов, это непропорциональная мера ограничения права на свободу выражения, которую могут использовать как инструмент цензуры.

По нашему мнению, эффективные меры государства по информационной безопасности должны базироваться на Конституции и международных соглашениях Украины, а не оправдывать расширение полномочий государства в контроле над контентом внутри страны.

Мы поддерживаем рекомендации экспертов по внедрению более разумного и менее навязчивого государственного вмешательства в регулирование работы средств массовой информации. Мы против закрепления позиций коммунальных СМИ, которые уже работают, и основания новых подобных медиа. Возвращение к газетам, телевидению и радио за средства местных бюджетов - это шаг назад, а не осовременивание законодательства. Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодавство, - это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно - со стороны государства) выполнять свою работу.

Украина декриминализировала ответственность за клевету и оскорбление, продемонстрировав таким образом всему миру готовность развиваться демократическим путем. Украина выразила готовность гармонизировать свое законодательство с законодательством ЕС, внедрив Директиву № 2010/13 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 10 марта 2010 года об аудиовизуальных медиауслугах. Учитывая изменения рыночных реалий, Европарламент и Совет заменили эту директиву 2018 года.

Внедрять новую Директиву № 2018/1808 об аудиовизуальных медиауслугах, о которой не упоминается в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, нужно после оценки ее влияния на различные сферы и общего анализа влияния. Государства ЕС только нарабатывают собственные механизмы для внедрения директивы и должны отчитаться о практике ее применения к декабрю 2022 года.

Поэтому мы считаем необоснованными утверждения народных депутатов - авторов законопроекта №2693 - о необходимости срочного его принятия, якобы для выполнения обязательств Украины, взятых после подписания Соглашения об ассоциации. По нашему мнению, обсуждать законопроект стоит только имея примеры решения странами ЕС сложных дилемм имплементации директивы.

Мы убеждены, что инициатива регулирования такой чувствительной сферы, как свобода слова, не может идти исключительно от политиков, которые всегда руководствуются сиюминутными интересами. Ни журналисты, ни отрасль не призывали народных депутатов ввести дополнительное регулирование медиа и журналистов. Обсуждение уже зарегистрированного законопроекта мы считаем сугубо формальным. По его результатам не были учтены рекомендации экспертов международных организаций.

Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем на рассмотрении опыта стран ЕС по внедрению Директивы № 2018/1808 об аудиовизуальных медиауслугах, оценке ее влияния на различные сферы в Украине и общем анализе влияния, равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства в пользу развития Украины и дальнейшего демократического развития.

Обращение подписали представители региональных СМИ, блогеры (Михаил Чаплыга, Роман Шрайк и другие), председатель НСЖУ Сергей Томиленко, сотрудники известных СМИ: "Обозреватель", "Гордон", "Главком", "Левый берег" и др.

Ранее "Страна" приводила заявление НСЖУ по поводу скандального проекта.

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