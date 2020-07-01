В среду, 1 июля, средняя цена на бензин А95 в Украине - 22,02 грн, на А95+ 23,37 грн, на А92 -20,7. Газ - 11,10 грн, ДП - 21,14, ДП+ 25,48 грн.

По состоянию на 07:30 стоимость бензина на заправках следующая:

А95+ А95 А92 Газ ДТ ДТ+ ОККО 25,99 24,99 23,99 12,19 23,99 24,99 WOG 25,79 24,79 23,79 12,18 23,79 24,79 Авиас 21,45 20,95 19,95 21,00 Shell 26,29 22,69 11,59 22,99 28,79 БРСМ-Нафта 20,49 18,99 17,99 11,49 18,49 Укрнафта 21,50 21,00 20,00 11,00 KLO 23,99 21,49 20,69 11,99 21,49 25,59 SOCAR 25,99 24,99 23,99 12,08 23,99

Ранее мы писали, почему цены на топливо вновь пошли вверх в середине июня. Эксперты связывали рост с подорожанием нефти и ослаблением карантина и как следствие увеличением продаж топлива. По их мнению заправщики таким образом пытались компенсировать убытки, которые возникли во время жесткого карантина.