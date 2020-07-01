Цены на бензин, дизтопливо и газ 1 июля на разных АЗС Украины
В среду, 1 июля, средняя цена на бензин А95 в Украине - 22,02 грн, на А95+ 23,37 грн, на А92 -20,7. Газ - 11,10 грн, ДП - 21,14, ДП+ 25,48 грн.
По состоянию на 07:30 стоимость бензина на заправках следующая:
|А95+
|А95
|А92
|Газ
|ДТ
|ДТ+
|ОККО
|25,99
|24,99
|23,99
|12,19
|23,99
|24,99
|WOG
|25,79
|24,79
|23,79
|12,18
|23,79
|24,79
|Авиас
|21,45
|20,95
|19,95
|21,00
|Shell
|26,29
|22,69
|11,59
|22,99
|28,79
|БРСМ-Нафта
|20,49
|18,99
|17,99
|11,49
|18,49
|Укрнафта
|21,50
|21,00
|20,00
|11,00
|KLO
|23,99
|21,49
|20,69
|11,99
|21,49
|25,59
|SOCAR
|25,99
|24,99
|23,99
|12,08
|23,99
Ранее мы писали, почему цены на топливо вновь пошли вверх в середине июня. Эксперты связывали рост с подорожанием нефти и ослаблением карантина и как следствие увеличением продаж топлива. По их мнению заправщики таким образом пытались компенсировать убытки, которые возникли во время жесткого карантина.
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