Несколько крупнейших мировых компаний, включая Adidas, ее "дочку" Reebok, автогигант Ford, Hewlett-Packard и других объявили бойкот соцсети Facebook. Они решили не размещать там рекламу в ближайший месяц из соображений безопасности.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на западные издания.

Adidas и Reebok намерены не размещать рекламу в Facebook и Instagram до конца июля, а также разработать критерии, которые позволят сделать как их самих, так и их партнеров "ответственными за создание и поддержание безопасной окружающей обстановки". Ford в ближайшие 30 дней также не будет давать рекламу, чтобы провести оценку своего присутствия на платформах Facebook.

А одна из крупнейших компаний США в области информационных технологий Hewlett-Packard (HP) приостанавливает размещение рекламы в Facebook до тех пор, пока в соцсети не появятся "более надежные" меры защиты. К НР присоединились производитель чистящих средств Clorox, сеть ресторанов Denny's, компании Edgewell Personal Care и Conagra.



Аналогичное решение приняла и компания Microsoft. Правда, она обеспокоена не политикой Facebook, а тем, как именно ее реклама показывается. В компании недовольны тем, что ее реклама появляется рядом с "нежелательным контентом".

Ранее правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за публикаций, содержащих ненависть, насилие и расизм. На призыв откликнулись компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Starbucks. Из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов.

В марте "Страна" сообщала, что Facebook запретил рекламу медицинских масок по причине спекуляции на теме коронавируса.

Мы также писали, что соцсеть разрешит пользователям отключать политическую рекламу.