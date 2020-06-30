В Киевской области число коронавирусных больных увеличилось на 39 человек. Фото: Страна

За сутки в Киевской области было выявлено 39 новых зараженных коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 2585 человек.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

По данным на 10:00, в регионе официально подтверждено 2 585 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 217 детей и 471 медработник за весь период). Новых случаев за последние сутки - 39.

Число зараженных по регионам Киевской области распределилось следующим образом:

  • Киево-Святошинский район - 570
  • Обуховский район - 282
  • Бориспольский  - 115
  • Броварский - 97
  • Васильковский - 72
  • Барышевский - 71
  • в остальных - от 1 до 48.

Среди городов региона, больше всего случаев коронавируса выявлено:

  • Вишневое 211 
  • Белая Церковь 144
  • Обухов - 141
  • Ирпень - 132
  • Яготин - 98
  • Бровары- 92
  • Борисполь - 88
  • Буча - 59
  • Коцюбинское - 53
  • Фастов - 51
  • в остальных - менее 50

На стационарном лечении пребывает 288 лиц, на самоизоляции - 2 297. 1 332 человека уже выздоровели, в том числе 114 детей. 50 человек погибли от осложнений.

Власти Киевской области показали, в каких районах больше всего больных Covid-19. Скриншот: КОГА в Фейсбук

Напомним, что к 30 июня в Украине зарегистрированы 24 060 активных больных СOVID-19. Из них в Киевской области - 1203 пациента.

Ранее мы писали, что в областном центре, Киеве, число коронавирусных больных перевалило за 5 тысяч.

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