Власти Киевской области показали, в каких районах больше всего больных Covid-19
За сутки в Киевской области было выявлено 39 новых зараженных коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 2585 человек.
Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
По данным на 10:00, в регионе официально подтверждено 2 585 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 217 детей и 471 медработник за весь период). Новых случаев за последние сутки - 39.
Число зараженных по регионам Киевской области распределилось следующим образом:
- Киево-Святошинский район - 570
- Обуховский район - 282
- Бориспольский - 115
- Броварский - 97
- Васильковский - 72
- Барышевский - 71
- в остальных - от 1 до 48.
Среди городов региона, больше всего случаев коронавируса выявлено:
- Вишневое 211
- Белая Церковь 144
- Обухов - 141
- Ирпень - 132
- Яготин - 98
- Бровары- 92
- Борисполь - 88
- Буча - 59
- Коцюбинское - 53
- Фастов - 51
- в остальных - менее 50
На стационарном лечении пребывает 288 лиц, на самоизоляции - 2 297. 1 332 человека уже выздоровели, в том числе 114 детей. 50 человек погибли от осложнений.
Напомним, что к 30 июня в Украине зарегистрированы 24 060 активных больных СOVID-19. Из них в Киевской области - 1203 пациента.
Ранее мы писали, что в областном центре, Киеве, число коронавирусных больных перевалило за 5 тысяч.