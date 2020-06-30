За сутки в Киевской области было выявлено 39 новых зараженных коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 2585 человек.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

По данным на 10:00, в регионе официально подтверждено 2 585 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 217 детей и 471 медработник за весь период). Новых случаев за последние сутки - 39.

Число зараженных по регионам Киевской области распределилось следующим образом:

Киево-Святошинский район - 570

Обуховский район - 282

Бориспольский - 115

Броварский - 97

Васильковский - 72

Барышевский - 71

в остальных - от 1 до 48.

Среди городов региона, больше всего случаев коронавируса выявлено:

Вишневое 211

Белая Церковь 144

Обухов - 141

Ирпень - 132

Яготин - 98

Бровары- 92

Борисполь - 88

Буча - 59

Коцюбинское - 53

Фастов - 51

в остальных - менее 50

На стационарном лечении пребывает 288 лиц, на самоизоляции - 2 297. 1 332 человека уже выздоровели, в том числе 114 детей. 50 человек погибли от осложнений.

Напомним, что к 30 июня в Украине зарегистрированы 24 060 активных больных СOVID-19. Из них в Киевской области - 1203 пациента.

Ранее мы писали, что в областном центре, Киеве, число коронавирусных больных перевалило за 5 тысяч.