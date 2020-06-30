В период с апреля по май 2020 года, во время коронавирусного карантина в Украине, количество бракосочетаний сократилось на 54,1% (на 14 787 - до 12 545), а разводов - на 69,7% (на 3931 - до 1709) по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции, передают "Украинские новости".

Так, в апреле этого года было составлено 6395 актовых записей про брак (10 682 - апрель 2019), а за май 2020 года, еще меньше - 6 150 (16 650 - май прошлого года).

В то же время, актовых записей о расторжении брака за апрель 2020 года было 3000 (2640 - апрель прошлого года), а за май этого года - 682 (1027 - май 2019 года).

Напомним, что за первый месяц карантина в Украине расстались две тысячи пар. Это намного меньше, чем бывало в обычные месяцы, без ограничений.

Ранее в Минздраве объяснили, как не доводить до белого каления близких во время карантина.