Лидером по числу больных на 100 тысяч является Черновицкая область. Фото: pixabay.com

Центр общественного здоровья опубликовал данные по количеству активных случаев СOVID-19 на 100 тысяч жителей по областям Украины.

Статистика представлена в виде карты в Facebook ЦОЗ.

К 30 июня в Украине зарегистрированы 24 060 активных больных СOVID-19. Из них:

  • в Винницкой области - 657;
  • в Волынской - 1614;
  • в Днепропетровской - 151;
  • в Донецкой - 309;
  • в Житомирской - 629;
  • в Закарпатской - 1855;
  • в Запорожской - 137;
  • в Ивано-Франковской - 1196;
  • в Киевской - 1203;
  • в Киеве - 3366;
  • в Кировоградской - 79;
  • в Луганской - 22;
  • во Львовской - 4542;
  • в Николаевской - 153;
  • в Одесской - 939;
  • в Полтавской - 33;
  • в Ровенской - 1873;
  • в Сумской - 70;
  • в Тернопольской - 751;
  • в Харьковской - 968;
  • в Херсонской - 12;
  • в Хмельницкой - 242;
  • в Черкасской - 160;
  • в Черновицкой - 2718;
  • в Черниговской - 381.

Карта активных случаев коронавируса на 30 июня

Также в ЦОЗ отметили, что сейчас на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на ИВЛ - 92 человека.

Ко вторнику в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в лечебных учреждениях первой волны и 577 (5,5%) коек из выделенных 10 430 в учреждениях второй волны.

Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.

Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.

Скриншот из Facebook ЦОЗ

Ранее "Страна" публиковала карту распространения коронавируса по областям Украины на 30 июня.

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