Появилась карта активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения по областям Украины
Центр общественного здоровья опубликовал данные по количеству активных случаев СOVID-19 на 100 тысяч жителей по областям Украины.
Статистика представлена в виде карты в Facebook ЦОЗ.
К 30 июня в Украине зарегистрированы 24 060 активных больных СOVID-19. Из них:
- в Винницкой области - 657;
- в Волынской - 1614;
- в Днепропетровской - 151;
- в Донецкой - 309;
- в Житомирской - 629;
- в Закарпатской - 1855;
- в Запорожской - 137;
- в Ивано-Франковской - 1196;
- в Киевской - 1203;
- в Киеве - 3366;
- в Кировоградской - 79;
- в Луганской - 22;
- во Львовской - 4542;
- в Николаевской - 153;
- в Одесской - 939;
- в Полтавской - 33;
- в Ровенской - 1873;
- в Сумской - 70;
- в Тернопольской - 751;
- в Харьковской - 968;
- в Херсонской - 12;
- в Хмельницкой - 242;
- в Черкасской - 160;
- в Черновицкой - 2718;
- в Черниговской - 381.
Также в ЦОЗ отметили, что сейчас на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на ИВЛ - 92 человека.
Ко вторнику в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в лечебных учреждениях первой волны и 577 (5,5%) коек из выделенных 10 430 в учреждениях второй волны.
Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.
Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.
Ранее "Страна" публиковала карту распространения коронавируса по областям Украины на 30 июня.
Мы также сообщали, что из-за коронавируса в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, как заявил глава Кабмина.