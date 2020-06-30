Центр общественного здоровья опубликовал данные по количеству активных случаев СOVID-19 на 100 тысяч жителей по областям Украины.

Статистика представлена в виде карты в Facebook ЦОЗ.

К 30 июня в Украине зарегистрированы 24 060 активных больных СOVID-19. Из них:

в Винницкой области - 657;

в Волынской - 1614;

в Днепропетровской - 151;

в Донецкой - 309;

в Житомирской - 629;

в Закарпатской - 1855;

в Запорожской - 137;

в Ивано-Франковской - 1196;

в Киевской - 1203;

в Киеве - 3366;

в Кировоградской - 79;

в Луганской - 22;

во Львовской - 4542;

в Николаевской - 153;

в Одесской - 939;

в Полтавской - 33;

в Ровенской - 1873;

в Сумской - 70;

в Тернопольской - 751;

в Харьковской - 968;

в Херсонской - 12;

в Хмельницкой - 242;

в Черкасской - 160;

в Черновицкой - 2718;

в Черниговской - 381.

Также в ЦОЗ отметили, что сейчас на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на ИВЛ - 92 человека.

Ко вторнику в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в лечебных учреждениях первой волны и 577 (5,5%) коек из выделенных 10 430 в учреждениях второй волны.

Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.

Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.

Ранее "Страна" публиковала карту распространения коронавируса по областям Украины на 30 июня.

Мы также сообщали, что из-за коронавируса в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, как заявил глава Кабмина.