Лоукост-авиакомпания Wizz Аir открыла продажу билетов на новые рейсы из Украины в Чехию и Италию.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба венгерской компании.

Так, с 1 сентября 2020 года Wizz Аir запускает рейсы из Киева и Львова в Пардубице (Чехия), а с марта 2021 года - из Одессы в Милан, Рим (с 29 марта), и Болонью (с 30 марта). Стоимость билета без багажа начинается от 579 гривен.

Также компания планирует запустить рейс из Одессы на Мальту, однако билетов на это направление пока нет в продаже.

Напомним, Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в шесть стран.

Ранее мы писали, что аэропорт "Харьков" недавно принял первый международный рейс с момента начала карантина. Самолет авиакомпании Belavia прилетел из Минска, а обратно отправился ранним утром 19 июня.