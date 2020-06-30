Американская газета The New York Times, которая недавно вынудила уволиться редактора, опубликовавшего статью сенатора с призывом подавить антирасистские протесты, изменила написание слова "черный".

Отныне в издании его будут употреблять только с большой буквы в случаях обозначения людей и культур африканского происхождения.

Об этом сообщили в открытом письме к коллегам главный редактор газеты Дин Бакет (первый афроамериканец на этой должности) и редактор по стандартам Фил Корбетт.

Теперь слово "Blaсk" для обозначения темнокожих будут писать с заглавной буквы подобно словам "Asian-American" (американцы азиатского происхождения), "Latino" (латиноамериканцы), а с недавнего времени еще и "Native" (коренной народ).

При этом слово "Афроамериканец" остается приемлемой альтернативой для обозначения чернокожих в Соединенных Штатах. А вообще авторы заметки отметили, что журналисты должны выбрать термин, который предпочитает субъект.

Также они напомнили давний принцип издания: упоминать о расовой или этнической принадлежности человека только тогда, когда это уместно. Бакет и Корбетт попросили коллег избегать намеков на то, что любая расовая или этническая группа "является монолитной по своему мировоззрению или взглядам".

Что касается слова "белый", то его будут писать с маленькой – "white", потому что раньше сторонники расового превосходства писали это слово с большой буквы, а значит, подобного следует избегать.

Разрабатывая новое правило, руководство издания проконсультировалось с более чем ста сотрудниками, чтобы узнать их мнение, а также проанализировало разные аргументы и позицию сотрудников других новостных организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кембридже преподавателя повысили до профессора после слов: "Жизни белых не имеют значения".

Мы также приводили слова главы Англиканской церкви о том, что Иисус Христос не был белым.