Киевские власти решили перенести запуск единого электронного билета на проезд в столичном транспорте на 1 января 2021 года. Также столичные чиновники разрешили льготникам бесплатно кататься в транспорте до конца этого года.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Таким образом, столичные власти утвердили распоряжение №931 от 26 июня, согласно которому введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте перенесено с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

Так, по решению КГГА, льготные категории пассажиров, которые имеют право бесплатного проезда, даже если они не являются киевлянами, смогут ездить на общественном транспорте бесплатно до конца 2020 года. Для этого они могут использовать удостоверения старого образца.

В свою очередь столичные школьники могут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до тех пор, пока не получат новые. Тем временем студенты столичных ВУЗов смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками.

Напомним, в начале июня пресс-служба киевской подземки утверждала, что единый электронный билет будет введен в эксплуатацию уже 1 июля.

Ранее мы писали, что еще в феврале 2019 года во всем муниципальном транспорте Киева заработал единый электронный билет, бортовыми компьютерами оснастили 1326 единиц наземного транспорта.