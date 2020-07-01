Советница главы Государственного космического агентства Александра Клитина призналась, что делала операцию по увеличению груди.

Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

Ведущий в студии спросил у чиновницы, искусственная у нее грудь или настоящая, сославшись на ее обещание в интервью "Стране" дать приз тому, кто угадает правильно.

"Если страну так интересует моя грудь, я скажу: есть ли у людей логика? Может ли быть у женщины, которой почти 40 лет, такая грудь натуральная? Да, у меня сделанная грудь", - призналась чиновница.

Затем она пояснила, зачем сделала маммопластику.

"Это детский комплекс. У меня никогда не было груди. Я решила сделать себе грудь. Можете говорить, что у меня силиконовая грудь. Пожалуйста, делайте мне рейтинги", - обратилась она к журналистам с некоторой обидой в голосе.

Ранее "Страна" приводила рассказ Клитиной о том, как она устраивалась на работу в Министерство инфраструктуры.

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