Директор одного из госагентств Украины продал радиоактивный металлолом без необходимой лицензии Госинспекции ядерного регулирования Украины.

Прокуратура Киевской области сообщила чиновнику о подозрении в причинении ущерба государству на сумму более 2,7 миллиона гривен.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба ведомства.

По ее данным, в августе 2019 чиновник от имени госпредприятия подписал договор с предпринимателем и продал более 5 тыс тонн радиоактивно загрязненного металлолома за 516 тыс грн, при рыночной стоимости 3,269 млн грн.

"Впрочем, при заключении соглашения о продаже металлолома у сторон отсутствовали лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и санитарные паспорта на осуществление вида деятельности, связанного с торговлей радиоактивными материалами в виде радиоактивно загрязненного металлолома", - отметили в прокуратуре.

Так, согласно заключению экспертизы радиоактивных материалов Исследуемые объекты являются радиоактивными материалами, а именно источником ионизирующих излучений, рыночная стоимость которых составляет почти 3 300 000 грн. Так, по версии следствия, чиновник нанес материальный ущерб государству в размере более 2 700 000 грн.

Согласно ч. 3 ст. 265 УКУ для нарушителя предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным украинских изданий, речь идет о Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, которое возглавляет Сергей Калашник.

Напомним, что недавно в Киеве правоохранители задержали проректора частного университета, разоблачив его коррупционную деятельность. Подозреваемый требовал взятку в 224 тыс. грн.

Как мы сообщали ранее, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что за 100 дней, пока она на должности прокурора, тысячи людей посадили по делам прокуратуры. При этом она признала, что среди них нет топ-коррпционеров, но обещает им приговоры в будущем.