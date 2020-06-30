Президент Украины Владимир Зеленский для поддержки экономики страны решил заменить все правоохранительные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями единым органом финансовых расследований. Также глава государства предложил создать КиевСити – финансовый центр в столице.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом на брифинга по итогам заседания Нацсовета реформ сообщил глава исполкома совета Михаил Саакашвили.

Саакашвили заявил, что "главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система: СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре".

"Четкое твердое решение президента привести один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований", – сказал экс-президент Грузии.

Он привел статистику, согласно которой в Украине открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает ее мировым рекордсменом по террору бизнеса. Поэтому Зеленский намерен все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора.

Что касается КиевСити, то по словам Саакашвили речь идет о введении элементов международного арбитража и международных законов.

"Это инициатива Зеленского, которая позволит привлечь в Украину десятки миллиардов новых инвестиций и создать много рабочих мест", – отметил глава исполкома.

Также он рассказал, что на заседании Нацсовета рассматривался вопрос инвестиционных нянь.

"Мы, наконец-то увидим этих нянь, которые не будут выглядеть как красивые девушки, а будут выглядеть, в основном, как мужчины вроде нас с Александром (заместитель Саакашвили Ольшанский – Ред.)", - объявил чиновник.

Инвестняни будут сопровождать инвестиции и смогут решить проблемы бизнеса на уровне президента, главы его офиса, Нацинвестсовета и премьер-министра, чтобы "забрать у местных рэкетиров от государства возможность все портить и останавливать".

Ранее "Страна" цитировала слова Саакашвили о том, что украинские чиновники вытеснили государство.

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