1 июля в Украине отмечают свой профессиональный праздник архитекторы, градостроители, работники проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры.
Что нужно знать о дате
В Украине праздник учредили с 1995 года. Дата 1 июля раньше совпадала со Всемирным Днем архитектуры, который после 1997 года отмечают в первый понедельник октября в один день с Всемирным днем жилища. В целом же в мире дань уважения архитекторам в виде отдельной даты отдают с 1946 года, когда после войны понадобилось восстанавливать сотни разрушенных городов.
Будущих архитекторы готовят вузы в Киеве, Харькове, Львове, Сумах, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Кривом Роге, Николаеве, Чернигове, Черновцах.
По данным портала Work.ua, средняя зарплата архитектора в Украине - 17 500 грн, в Киеве - 20 000.
Скрин с сайта Work.ua
Известные в Украине архитекторы и их шедевры
Киев. Владислав Городецкий. Польский архитектор в основном работал в Украине и прославился, как "киевский Гауди". Он построил более 30 зданий в Киеве. Самые известные его творения - Дом с химерами и костел святого Николая.
Дом с химерами в Киеве
Одесса. Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер. Немецкие архитекторы создали бюро "Фельнер & Гельмер", где в сотрудничестве с другими зодчими создали такую жемчужину архитектуры, как Одесская опера.
Опера в Одессе
Черновцы. Йозеф Главка. Чешский архитектор и ученый создал красивейший комплекс национального университета в Черновцах. Изначально это была резиденция Буковинских митрополитов.
Университет в Черновцах
Львов. Бернард Меретин. Немецкий архитектор создал знаменитый собор Святого Юра, который привлекает горожан и туристов из других уголков Украины.
Собор Святого Юра
Открытки и поздравления
Пусть яркие идеи воплощаются! Мечты и ожидания сбываются!
Пусть любовь, дружба, семья стоят в жизни на самом прочном фундаменте. С днем архитектора!
Побольше успешных проектов желаю
С днем архитектора вас поздравляю!
Пусть настоящее в жизни будет красивым и прочным.
Как арка, воздушным, и как чертеж точным.
Желаю, чтобы жизнь сложилась, как захочешь.
Идеи пусть приходят днем и ночью.
Желаю удачных проектов и признания заслуг. С днем архитектуры!