1 июля в Украине отмечают свой профессиональный праздник архитекторы, градостроители, работники проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры.

Что нужно знать о дате

В Украине праздник учредили с 1995 года. Дата 1 июля раньше совпадала со Всемирным Днем архитектуры, который после 1997 года отмечают в первый понедельник октября в один день с Всемирным днем жилища. В целом же в мире дань уважения архитекторам в виде отдельной даты отдают с 1946 года, когда после войны понадобилось восстанавливать сотни разрушенных городов.

Будущих архитекторы готовят вузы в Киеве, Харькове, Львове, Сумах, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Кривом Роге, Николаеве, Чернигове, Черновцах.

По данным портала Work.ua, средняя зарплата архитектора в Украине - 17 500 грн, в Киеве - 20 000.

Скрин с сайта Work.ua

Известные в Украине архитекторы и их шедевры

Киев. Владислав Городецкий. Польский архитектор в основном работал в Украине и прославился, как "киевский Гауди". Он построил более 30 зданий в Киеве. Самые известные его творения - Дом с химерами и костел святого Николая.

Дом с химерами в Киеве

Одесса. Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер. Немецкие архитекторы создали бюро "Фельнер & Гельмер", где в сотрудничестве с другими зодчими создали такую жемчужину архитектуры, как Одесская опера.

Опера в Одессе

Черновцы. Йозеф Главка. Чешский архитектор и ученый создал красивейший комплекс национального университета в Черновцах. Изначально это была резиденция Буковинских митрополитов.

Университет в Черновцах

Львов. Бернард Меретин. Немецкий архитектор создал знаменитый собор Святого Юра, который привлекает горожан и туристов из других уголков Украины.

Собор Святого Юра

Открытки и поздравления

Пусть яркие идеи воплощаются! Мечты и ожидания сбываются!

Пусть любовь, дружба, семья стоят в жизни на самом прочном фундаменте. С днем архитектора!

Побольше успешных проектов желаю

С днем архитектора вас поздравляю!

Пусть настоящее в жизни будет красивым и прочным.

Как арка, воздушным, и как чертеж точным.

Желаю, чтобы жизнь сложилась, как захочешь.

Идеи пусть приходят днем и ночью.

Желаю удачных проектов и признания заслуг. С днем архитектуры!