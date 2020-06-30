Сразу 278 админпротоколов о нарушении карантина составлено в Одесской области в результате усиленной проверки заведений и продовольственных рынков. В частности штрафы наложены на три топовых ночных клуба, 22 протокола составлены нарушения, за выявленные на пяти продовольственных рынках. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в соцсети.

"С 26.06 по 29.06 на территории области было проверено 2443 заведения. Госопотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований в соответствии со ст.42 КоАП. А Главное управление Национальной полиции в течение уикенда в Одесской области осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений", - написал губернатор.

По его словам, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, выявлено 66 новых больных коронавирусом, из них - 8 детей и 8 медработников. Сейчас всего по Одесской области зафиксировано 1696 больных COVID-2019, активных случаев - 907.

"Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и продолжает распространяться по стране. Понимаю, лето - период активного отдыха, путешествий и дружеских компаний, но каждому из нас необходимо помнить о главном - безопасности и здоровье", - добавил Куцый.

Напомним, с начала лета отдыхающие на выходных штурмуют Одессу, с самого утра у пляжей не припарковаться.

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