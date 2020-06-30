Адвокат фигуранта дела о нападении в 2018 году на Мустафу Найема подтвердил информацию об оправдании его подзащитного, которую ранее сообщал брат экс-нардепа Маси Найем. По его словам, для участника скандального случая двухлетней давности Олега Ищенко другого решения быть и не могло.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Адвокат подробно рассказал о нарушениях в ходе процесса.

"Суд вынес полностью обоснованный приговор. Мустафа Найем сам спровоцировал этот конфликт, а потом сам его разогрел своими истериками. Ничто ему не мешало с самого начала проехать дальше - нечего было останавливаться и создавать конфликтную ситуацию. А полиция так хотела угодить на то время народному депутату, что забыла о нормах уголовного процесса. Суд вынужден был вынести такой приговор, потому что в первые дни работники полиции совершили ряд нарушений. Суд не мог использовать доказательства, потому что они были добыты не процессуальным методом, а у нас доказательства можно добыть только в рамках процесса. Также они забыли назначить группу следователей, группу прокуроров. Поэтому обвинение было предъявлено неуполномоченным лицом. Нет постановления о создании группы следователей и прокуроров. Соответственно, у суда не было сведений о том, кто был вправе проводить досудебное расследование. Также видео нужно было добывать в установленном порядке. Следователь должен был обратиться в суд за разрешением на получение временного доступа к видео, а этого не было сделано. Суд не смог эту запись использовать, потому что нет доказательств, что видео добыли надлежащим способом. Одно дело - планомерно работать, а другое - писать гневные посты", - резюмировал адвокат, намекая на запись Маси Найема в соцсети.

Напомним, конфликт 30 апреля 2018 года между Мустафой Найемом и четырьмя чеченцами на Mercedes Gelandewagen произошел на дороге в Киеве.

Адвокат чеченцев еще тогда говорил, что стычку спровоцировал Найем.