В Киеве кольцевое движение городской электрички восстанавливает работу со среды, 1 июля. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Уточняется схема, по который будут курсировать электропоезда:

в утренние часы "пик" - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница);

в вечернее время "пик" - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).

"В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения. Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки", - говорится в сообщении.

Расписание движения пока не опубликовано.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве передумали отменять с 1 июля льготный проезд для иногородних.

Также мы сообщали, что премьер Шмыгаль не исключил, что из-за коронавируса в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.