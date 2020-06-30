Вспышка коронавируса выявлена в ровенской детской областной больнице. Опасную инфекцию подхватили сразу несколько сотрудников медучреждения. Об этом сообщается на сайте Ровенской ОГА.

"В Ровенской детской областной больнице у нескольких работников выявлен COVID 19. Сейчас там ситуация стабильная, очаг локализован, медицинская помощь оказывается в стандартном режиме. Контактные лица находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Известно, что за минувшие сутки в Ровенской области выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом. Два человека скончались, 17 - выздоровели. Сейчас в активной фазе заболевания находятся 1 873 человека (+55 за сутки)

Ранее "Страна" писала о том, что в детском саду Луцка выявили сразу четыре случая коронавируса.

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