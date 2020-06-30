Во Львовской области, где ежедневно добавляется по 150-240 новых случаев коронавируса, карантин продлили до 7 июля. Такое решение приняли сегодня на заседании обломиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критическому значению, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовская область - среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. (…) Жизни и здоровья людей в приоритете, поэтому об ослаблении ограничений пока речь не идет", - сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Уточняется, что загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тысяч населения (при норме более 24).

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - добавил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

Субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт в пиковые часы.

Напомним, во Львовской области по состоянию на утро 30 июня выявлено 143 новых случая заболевания COVID-19, 3 ранее заболевших умерли, 6 выздоровели, сейчас болеют 4 542 человека.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по областям Украины на 30 июня.

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