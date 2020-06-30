В Центре общественного здоровья Украины опубликовали карту заражения коронавирусом по областям по состоянию на вторник, 30 июня. В лидерах снова Львовская области и Киев.

Об этом говорится на странице ЦОЗ в Facebook.

Как сообщается, в Украине подтверждено 44 334 случая коронавируса на 30 июня, из которых 19 115 выздоровели и 1159 умерли. За сутки лабораторно подтверждено 706 случаев.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 656 122, методом ИФА — 202 618.

Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24 060 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

По данным ЦОЗ, в настоящее время госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 11 836 человек, подключение к аппарату ИВЛ-393 пациента.

Заболевания подтверждены у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели.

32 498 больных находились на амбулаторном лечении.

В целом случаи подтверждены:



Винницкая обл. — 1864 (1179 выздоровели);

Волынская обл. — 2368 (694 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели);

Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели);

Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели);

Закарпатская обл. — 2889 (943 выздоровели);

Запорожская обл. — 572 (418 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 2395 (1098 выздоровели);

м. Киев — 5037 (1563 выздоровели);

Киевская обл. — 2546 (1332 выздоровели);

Кировоградская обл. — 646 (536 выздоровели);

Луганская обл. — 80 (58 выздоровели);

Львовская обл. — 5435 (747 выздоровели);

Николаевская обл. — 444 (281 выздоровел);

Одесская обл. — 1698 (736 выздоровели);

Полтавская обл. — 314 (268 выздоровели);

Ровенская обл. — 3712 (1769 выздоровели);

Сумская обл. — 297 (222 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1919 (1140 выздоровели);

Харьковская обл. — 2134 (1086 выздоровели);

Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 803 (544 выздоровели);

Черкасская обл. — 642 (458 выздоровели);

Черновицкая обл. — 4801 (1900 выздоровели);

Черниговская обл. — 536 (145 выздоровели).

Напомним, сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что из-за коронавируса в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что нужно готовиться ко второй волне коронавируса в Украине.