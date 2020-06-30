Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по областям Украины на 30 июня
В Центре общественного здоровья Украины опубликовали карту заражения коронавирусом по областям по состоянию на вторник, 30 июня. В лидерах снова Львовская области и Киев.
Об этом говорится на странице ЦОЗ в Facebook.
Как сообщается, в Украине подтверждено 44 334 случая коронавируса на 30 июня, из которых 19 115 выздоровели и 1159 умерли. За сутки лабораторно подтверждено 706 случаев.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 656 122, методом ИФА — 202 618.
Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24 060 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.
По данным ЦОЗ, в настоящее время госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 11 836 человек, подключение к аппарату ИВЛ-393 пациента.
Заболевания подтверждены у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели.
32 498 больных находились на амбулаторном лечении.
В целом случаи подтверждены:
- Винницкая обл. — 1864 (1179 выздоровели);
- Волынская обл. — 2368 (694 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели);
- Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели);
- Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 2889 (943 выздоровели);
- Запорожская обл. — 572 (418 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 2395 (1098 выздоровели);
- м. Киев — 5037 (1563 выздоровели);
- Киевская обл. — 2546 (1332 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 646 (536 выздоровели);
- Луганская обл. — 80 (58 выздоровели);
- Львовская обл. — 5435 (747 выздоровели);
- Николаевская обл. — 444 (281 выздоровел);
- Одесская обл. — 1698 (736 выздоровели);
- Полтавская обл. — 314 (268 выздоровели);
- Ровенская обл. — 3712 (1769 выздоровели);
- Сумская обл. — 297 (222 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1919 (1140 выздоровели);
- Харьковская обл. — 2134 (1086 выздоровели);
- Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 803 (544 выздоровели);
- Черкасская обл. — 642 (458 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 4801 (1900 выздоровели);
- Черниговская обл. — 536 (145 выздоровели).
Напомним, сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что из-за коронавируса в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.
Также сообщалось, что Зеленский заявил, что нужно готовиться ко второй волне коронавируса в Украине.