Опубликована карта распространения коронавируса. Фото: "Страна"

В Центре общественного здоровья Украины опубликовали карту заражения коронавирусом по областям по состоянию на вторник, 30 июня. В лидерах снова Львовская области и Киев. 

Об этом говорится на странице ЦОЗ в Facebook.

Как сообщается, в Украине подтверждено 44 334 случая коронавируса на 30 июня, из которых 19 115 выздоровели и 1159 умерли. За сутки лабораторно подтверждено 706 случаев. 

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 656 122, методом ИФА — 202 618.
Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24 060 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

По данным ЦОЗ, в настоящее время госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 11 836 человек, подключение к аппарату ИВЛ-393 пациента.

Заболевания подтверждены у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели.
32 498 больных находились на амбулаторном лечении.

В целом случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. — 1864 (1179 выздоровели);
  • Волынская обл. — 2368 (694 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 1087 (913 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 481 (163 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 1404 (746 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 2889 (943 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 572 (418 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 2395 (1098 выздоровели);
  • м. Киев — 5037 (1563 выздоровели);
  • Киевская обл. — 2546 (1332 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 646 (536 выздоровели);
  • Луганская обл. — 80 (58 выздоровели);
  • Львовская обл. — 5435 (747 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 444 (281 выздоровел);
  • Одесская обл. — 1698 (736 выздоровели);
  • Полтавская обл. — 314 (268 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 3712 (1769 выздоровели);
  • Сумская обл. — 297 (222 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 1919 (1140 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 2134 (1086 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 191 (176 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 803 (544 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 642 (458 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 4801 (1900 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 536 (145 выздоровели).

Карта распространения коронавируса в Украине. Facebook

Напомним, сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что из-за коронавируса в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что нужно готовиться ко второй волне коронавируса в Украине.

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