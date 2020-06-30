Над северной частью Европы собрались циклоны Thekla, Sylvia 1 и 2, которые несут не только дожди и грозы, но и шквалы с градом. Своими фронтами они затрагивают и южные территории. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Тот атмосферный фронт, который сейчас над Украиной, как раз такого рода. Завтра он начнет июль кратковременными дождями в восточных областях Украины, где-то в Крыму, пройдет через Днепр с районами в Запорожье. Также отдельные дожди вероятные на Западе и Севере Украины, но ничего, к счастью, мощного", - предупреждает синоптик.

По ее словам, этот холодной фронт в среду принесет свежий воздух, но это будет временное явление.

"В Украине ожидается в течение дня + 24 + 28 градусов. На юге и юго-востоке жара удержится, + 28 + 33 градуса. В Киеве 1 июля жара немного осядет, в столице максимально + 25 + 27 градусов, существенных осадков завтра - вряд ли", - пишет синоптик и обещает, что в дальнейшем грядет жара.



Карта атмосферных фронтов. Фото: facebook.com

Карта циклонов. Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в первый день июля дожди пройдут по юго-востоку Украины.

Также мы сообщали, что во вторник ливень затопил улицы Одессы и остановил транспорт.