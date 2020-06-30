Три станции киевского метро, "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная", закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании подземки.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили представители предприятия в 18:27.

Корреспонденты "Страны" передают, что у станции "Житомирская" из-за "минирования" образовалось большое скопление людей.

Напомним, что 1 июня мужчина сообщил о минировании моста Метро. Тогда поезда подземки вынуждены были останавливаться на станции "Крещатик".

Ранее мы писали, что 19 июня в столице из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого".