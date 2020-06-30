Во вторник, 30 июня на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 26,700 грн/$1 с 26,705 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 26,69-26,71 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 30 июня вырос до 26,6649 грн/$1 с 26,6937 грн/$1 в пятницу.

Центробанк также укрепил курс нацвалюты на 1 июля - до 26,6676 грн/$1 с 26,6922 грн/$1 накануне.

Кроме того, Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 июля 2020 года.

BYN 1 белорусский рубль - 11.0402

EUR 1 ЕВРО - 29.8677

PLN 1 польский злотый - 6.6979

CAD 1 канадский доллар - 19.4867

ILS 1 новый израильский шекель - 7.6918

RUB 10 российских рублей - 3.7456

GBP 1 фунт стерлингов - 32.7265

CZK 1 чешская крона - 1.117

CHF 1 швейцарский франк - 28.0593

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3.7695

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 25 июня составил 446.5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $408.9 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллару дали подешеветь к гривне, но банкиры хотят вновь поднять его курс после выходных.

Также мы сообщали, что США выделят Украине 100 тысяч долларов для борьбы с последствиями потопа на Западной Украине.