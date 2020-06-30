В Киеве правоохранители задержали четырех членов банды, которые совершали разбойные нападения на частные дома столицы и области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook во вторник, 30 июня.

"В ночь на 30 июня 2020 года злоумышленники проникли на территорию частного дома и, угрожая оружием, связали потерпевшую, после чего завладели принадлежащими ей денежными сохранениями и драгоценностями.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей, нападавших удалось задержать всего через несколько минут после поступления сообщения о преступлении", - говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и большое количество других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами в других преступлениях.

Задержанными оказались двое граждан Грузии и двое граждан Украины. Трое из них ранее судимы.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным лицам о подозрении по ст. 257 (бандитизм) и ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня на Софиевской Борщаговке в Киеве задержали банду воров-домушников.

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