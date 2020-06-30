Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видео, в котором рассказала, почему 30 июня не состоялся допрос бывшего президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований. При этом некоторые пояснения она иллюстрировала цифрами и схемами на доске маркером.

Видеозапись выложена на YouTube-канала Офиса генпрокурора.

Генпрокурор напомнила, что 10 июня лидер "Европейской солидарности" получил подозрение. А затем разъяснила некоторые обсуждаемые в прессе темы: о номерах уголовных дел Порошенко и фальсификации выдвинутого ему подозрения.

"Так, в мае 2019 годы были внесены сведения в ЕРДР, по номеру с последними цифрами 753, об уголовном правонарушении - назначении членов Высшего совета правосудия. А в ноябре 2019 года в ЕРДР внесены сведения по номеру с последними цифрами 1732 о незаконном назначении первого заместителя службы внешней разведки", - сказала Венедиктова.

В каденцию Руслана Рябошапки, 3 марта 2020 года, уголовные производства 753 и 1732 были объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоил первичный номер с последними цифрами 753.

В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователь закрыл, а номер остался неизменным - 753.

Насчет фальсификации постановления генпрокурора Венедиктова отметила, что 10 июня подписала три документа:

сообщение о подозрении;

постановление, которым поручено сообщить о подозрении;

поручение сообщить о подозрении.

В сообщении о подозрении есть ссылка на ч.4 ст.27, ч.4 ст.41, ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса Украины. В постановлении кроме перечисленных статей также указаны статьи 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указаны ст.367, ч.4 ст.27, ч.4 ст.41 и ч.4 ст.426-1 УК Украины.

"Ошибки нет, поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении", - пояснила генпрокурор.

Наконец, что касается сегодняшнего допроса, Венедиктова сообщила: он не состоялся в связи с заявленным ходатайством защиты Порошенко о его переносе на следующий день. Сторона защиты попросила соединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не увидело в этом препятствий.

Ранее "Страна" писала, что сегодня экс-президента вызывали на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по захвату власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП.

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