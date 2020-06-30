Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит данные китайских исследователей, которые гласят об обнаружении нового штамма свиного гриппа, - G4 - способного привести к пандемии.

Об этом во вторник, 30 июня, на брифинге в Женеве рассказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает РИА Новости.

"Мы внимательно прочитаем работу с целью понять, что в ней есть нового. Это также указывает на то, что мы не можем ослаблять наше внимание по отношению к гриппу, и нам надо быть бдительными и продолжать наблюдения, даже во время пандемии коронавируса", - заявил он.

Напомним, что китайские исследователи проверили, какие вирусы гриппа циркулировали среди свиней на фермах страны в 2011–2018 годах, и определили, как менялась с годами их встречаемость. Они выяснили, что доминирующий с 2016 года у домашних свиней в КНР вирус G4 EA H1N1 может стать причиной новой пандемии.

Тем временем мир борется с пандемией коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье, 28 июня, в мире был зафиксирован новый антирекорд по числу заражений инфекцией, выявленных за сутки. SARS-CoV-2 обнаружили у более 189 тысяч человек.