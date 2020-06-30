В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в связи с окончанием у мелких воробьиных гнездового периода определили, каких пернатых в зоне отчуждения ЧАЭС больше и меньше всего.

О птичьем "поголовье" сотрудники заповедника рассказали в Facebook.

Учет птиц экологи проводили маршрутным способом с подсчетом всех встреченных пернатых и последующим пересчетом их числа на площадь.

Наиболее многочисленным в заповеднике оказался зяблик. Второе место по распространенности заняла пеночка-теньковка. В категорию фоновых видов вошли луговой и лесной коньки, белая трясогузка, овсянка, певчий и черный дрозды, черноголовая крапивница.

Певчий дрозд не из пугливых

Белая трясогузка проверяет свои "угодья"

Если бы для зоны отчуждения создали региональную Красную Книгу, в нее попало бы много обычных синантропных ( то есть живущих в непосредственной близости от человека) видов: например, домовый воробей или белый аист.

А вот на статус птицы-символа Чернобыльского заповедника есть немало претендентов - от орлана-белохвоста, цапли, водоплавающих пернатых до мелких вроде пеночки-теньковки или зяблика.

Особое внимание среди этого разнообразия видов заслуживает певческое "подразделение". Песни дрозда постоянно сопровождают всех посетителей заповедника. Дрозд обычно поет высоко на дереве, не обращая на людей внимания. Этот вид - один из наименее пугливых, и попадается на глаза людям чаще других.

Ранее "Страна" писала, что Чернобыльский заповедник является одним из крупнейших перевалочных пунктов Европы для мигрирующих птиц.

Мы также публиковали фото перелетных лебедей, которые остались на лето в заповеднике, чтобы вывести там потомство.