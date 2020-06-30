Большинство стран ЕС остается закрытыми для украинцев. Как уже писала "Страна", страны Евросоюза договорились о перечне государств, жители которых с 1 июля смогут въезжать в ЕС. Но Украины в нем нет.

Из доступных на это лето для украинских туристов вариантов среди стран ЕС пока остаются только не входящая в шенгенскую зону Хорватия (Венгрия разрешила транзит по своей территории для автобусных групп) и Греция, которая, как мы уже писали, открывает свои границы для наших граждан, правда, с ограничениями.

Из европейских стран можно будет поехать также в Албанию (она не является членом ЕС). Вне Европы доступны Турция и Египет.

То есть, список, мягко говоря, невелик. Между тем, отечественные турагентства предлагают путевки буквально куда угодно. Купить тур в закрытые для нас Италию или Францию уже на начало июля — вообще не проблема. Можно найти даже предложения со скидками.

То есть, если верить агентствам, украинцы могут спокойно планировать летний отпуск как раньше - без оглядки на эпидемию коронавируса и карантинные ограничения.

Хотя очевидно, что это не так. И никакой поездки не будет из-за запрета на въезд.

Дальше включается схема, которую уже обкатали продавцы туров и авиабилетов - так как даты поездки срываются "по независимым от продавца причинам", вам предлагают перенести свой отдых "на потом". При этом добиться возврата денег крайне проблематично.

"Договора, как правило, прописаны таким образом, что даже срыв сроков тура из-за карантинных ограничений относится к форс-мажору, и возврат денег за него не предусмотрен. Как большое одолжение туристу предлагается перенос поездки на какой-нибудь 2025 год, но зато без штрафов", - пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Страна" разбиралась как турагентства торгуют мечтами о летнем отдыхе и куда реально могут поехать украинцы.

Продают мечту

Если верить турагентствам, проблем с летним отдыхом у нас в этом году вообще не будет.

К примеру, в предложении Tez Tour есть путевки в Италию (которая для украинцев по факту все еще закрыта и когда откроется - неясно). Тур с датой вылета 30 июня на 7 дней в отеле Elite (Palermo) 3 звезды стоит 42,3 тысячи гривен на двоих. На итальянский курорт Лидо -ди- Йезоло предлагается поехать за 46,3 тысячи гривен (номер в отеле три звезды на двоих на неделю).

Join Up предлагает, к примеру, отдохнуть в Ницце с 19 июля. Тур на 7 дней с размещением в двухместном номере отеля 3 звезды стоит около 32,3 тысяч гривен. Дополнительно указано, что тур гарантировано подтвержден.

Подобными предложениями переполнены официальные сайты турфирм и буквально забиты рекламные площадки.

При этом понятно, что никакого вылета 30 июня в ту же Италию не было. Эта страна, как и большинство других европейских государств, остаются для нас закрытыми. Еще недавно была надежда, что ограничения снимут с 1 июля, но теперь уже понятно, что мы остаемся "невъездными". Украина не попала в список, снятие ограничений для граждан которых снял ЕС.

На вопрос "Страны", почему продаются явно невыполнимые туры в Италию, в Tez Tour нам ответили, что с туристами оговаривается, что в случае чего будут переносы по срокам или замена направлений.

"Сейчас люди все понимают", — сказали нам в компании.

Впрочем, эксперты говорят, что за счет продаж явно невыполнимых туров идет банальный сбор денег с рынка. "Похоже, что просто собирают деньги. Мы пока с туристов денег за путевки не берем", — сказал нам руководитель сети "Феерия мандрив" Игорь Захаренко.

Схема следующая: вам продадут тур буквально куда угодно и на любую дату, возможно, даже со скидками. Но на подходе к дате планируемого вылета сообщат, что, по независящим от агентства причинам, тур не может состояться.

Как вернуть деньги за "сгоревшую" путевку

Вернуть деньги за несостоявшийся тур крайне сложно. В качестве компромисса, туристам предлагают перенос дат на неопределенное время — когда эпидемия закончится и ограничения снимут, но когда это будет пока сказать никто не может. Таким образом турагентство получают оборотные средства, а несостоявшиеся туристы -мечту о будущем отдыхе.

"Большинство договоров прописано таким образом, что срыв сроков тура по причине не зависящих от турагентства факторов, как-то стихийное бедствия, ограничения въезда, эпидемии и пр., относятся к форс-мажорным обстоятельствам. Формально турфирма вообще может не возвращать денег и не предоставлять никаких компенсаций. Но зачастую наши туристы договоры не читают и узнают о таком нюансе, когда деньги уже уплочены", — говорит Ростислав Кравец.

Собственно, эта схема начала массово применяться в самом начале карантина, когда у людей уже были бронировки на месяцы вперед. Но тогда эпидемия стала неожиданностью для всех, поэтому переносы туров "на потом" как-то можно было объяснить. "Денег и тогда не возвращали. К нам обращались клиенты по этому поводу, но в итоге согласились на перенос тура", - говорит Кравец.

Но сейчас ситуация другая — уже понятно, что с открытием границ для украинцев этим летом могут быть проблемы. Между тем, агентства продолжают торговать "турами в никуда".

"Лучше, конечно же, приобретать путевки уже после того, как официально станет известно об отмене ограничений именно для украинцев по въезду в ту или иную страну. При этом стоит внимательно читать договор, а еще лучше настоять на внесении в него пункта о возврате средств в полном объеме и в определенные даты в случае срыва поездки по любым причинам", - говорит Кравец. Он также добавил, что перенос туров, который обещают украинцам, на практике ничего не гарантирует. К дате выезда (если она будет) тур может подорожать и придется доплачивать. Плюс непонятно будет ли вообще с кого требовать деньги. "Турбизнес сейчас переживает не лучшие времена, не исключены банкротства, а в этом случае придется долго выбивать свои деньги", - говорит юрист.

Упрощают туры и не говорят всей правды об отдыхе

На самом деле перечень стран, доступных для летнего отдыха украинцев, не сильно велик.

"Страна" уже писала об условиях отдыха в Турции и Греции. В Турции, к примеру, будет "все включено за стеклом", то есть, вместо шведского стола еду будут подавать официанты, не будет ключей от номеров, также придется выполнять требования по социальному дистанцированию и др.

Греция открывается для наших туристов с 1 июля. Но с условиями. Граждане Украины смогут прилететь на отдых в эту страну, но будут обязаны пройти карантина (даже если не обнаружен коронавирус по прилету).

"В аэропорту надо будет сдать тест на коронавирус, от результата которого зависит длительность обсервации. Если вирус не обнаружат, то все равно надо будет просидеть неделю в изоляции в отеле. Если же тест положительный, то отправят на обсервацию на 2 недели под наблюдением врача - все бесплатно, за счет греческого государства. Если коронавирус обнаружат уже в отеле, то туриста также отправят в отдельное помещение на карантин", - рассказал "Стране" Яннис Сиракис, специалист туристического издания Greek travel pages.

Для украинских туристов доступны также Албания (она не член Евросоюза) и Хорватия. Как рассказал Игорь Захаренко, для автобусных групп открыла транзитный проезд Венгрия.

Стоит отметить, что путевки в Турцию, Грецию, Албанию и Хорватию украинские турагентства также активно продают.

Join Up предлагает отдых в Албании на 7 дней с перелетом на SkyUp и проживанием в апартаментах и отелях разного уровня. Цены - от 299 евро до 374 евро на человека в зависимости от выбранного варианта размещения.

"Феерия мандрив" везет в Албанию за 300 евро, в в Хорватию за 500 евро с человека на 14 дней. Последний тур - автобусный (до Мукачево - на поезде), в транзитом через Венгрию. Этот тур был в предложении агентства и ранее, но с с дополнительной программой в Венгрии (отдых на озере Балатон, экскурсия по Будапешту, дегустация токайских вин). Сейчас все эти пункты их программы убрали, что, впрочем, не сделало тур дешевле.

Coral travel предлагает туры в Грецию. Скажем, путевка с вылетом из Киева 18 июля на Крит на 7 дней в отеле 2 звезды обойдется в 659 евро на двоих, трехзвездочная гостиница будет стоить уже 706 евро.

При этом в интерпретации наших турагентств условия отдыха в Греции, мягко говоря, немного другие, чем в реальности. Так, в офисе Coral travel на Львовской площади нам сообщили, что начинают отправлять туристов в Грецию с 15 июля. "Но я бы смотрел второй чартер, так как первый может и не набраться. То есть, лучше прибавить 3-5 дней", — честно предупредил нас менеджер. Он также рассказал, что по прилету в Грецию нужно будет пройти температурный скрининг в аэропорту. Если температура нормальная, дальше уже никаких ограничений. Если температура выше 37,5 градусов вам бесплатно сделают тест на коронавирус. В случае отрицательного результата, отдых - без ограничений. Если коронавирус подтвердиться - амбулаторное лечение за счет медстраховки. То есть, ни слова о недельном карантине в отеле.

В Tez Tour нам рассказали, что рейсы в Грецию и на Кипр ожидаются в июле. "Но пока мы не спешим с объявлением дат, ждем официальных подтверждений. На протяжении последнего месяца мы наблюдаем положительную динамику: спрос на путевки растет более чем в два раза каждую неделю. В целом, мы ожидаем, что спрос на массовый туризм восстановится уже к середине лета", — заявили в агентстве.