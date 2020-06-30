В первый день июля в Украине ожидается переменно облачная погода, преимущественно без осадков. Небольшие дожди с грозами ожидаются в восточных частях страны, но синоптики не исключают град и шквалы 15-20 м/с и предупреждают о первом уровне опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью температура воздуха опустится до +15-1 градусов, днем прогреется до +25-26.

На западе страны ночью будет прохладно - до +14-18, а днем потеплетт до +25-28 градусов.

В восточных регионах ночью ожидается +16-19 градусов, днем столбики термометров поднимуся до +26-29.

На юге Украины ночью прогнозируют +20-22 градуса, днем воздух раскалится до +30-33.

Также синоптики предупреждают, что 1 июля в восточных регионах, Сумской, Полтавской, Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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