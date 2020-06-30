Первая леди страны Елена Зеленская продолжает лечение от коронавирусной болезни Covid-19. На данный момент супруга президента Украины продолжает бороться с двусторонней полисегментарной пневмонии в столичном медучереждении.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня у Елены Зеленской диагностировали коронавирус. По ее словам, в семье президента соблюдались все меры предосторожности в условиях коронавирусной эпидемии. Однако от заражения инфекцией это ее не спасло. При этом тест на Covid-19 у самого Зеленского показал отрицательный результат, тем не менее он ушел на самоизоляцию.

Ранее мы писали, что президент Зеленский после окончания срока самоизоляции посетил Херсонскую область.