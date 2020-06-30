Протестовавшими сегодня шахтерам пообещали выплатить долги до конца дня. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив во время встречи с шахтерами, которые сегодня провели акцию протеста на Банковой, передает пресс-служба ОП.

По словам Ковалив, ситуацию с выплатами шахтера постоянно мониторят. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которой Кабмин принял решение о выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по зарплате работникам всех государственных шахт.

По ее словам, была задержка только с одной шахтой, которая получит средства сегодня.

"На сегодняшний день та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок", - сказала Ковалив.

Также она заявила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода, поэтому их решение требует определенного времени.

Она призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. По ее словам, Офис главы государства будет максимально этому способствовать.

Во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Среди участников акции, состоявшейся под Офисом Президента, - шахтеры "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Напомним, 30 июня у стен Офиса президента началась акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

Митингующие требуют погашения работникам государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля составит более 1,2 млрд грн.

Также мы писали, что 24 июня Зеленский, несмотря на самоизоляцию, вышел к бастующим под ОП шахтерам.