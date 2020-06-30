Украинцев не будут пускать в Евросоюз с 1 июля. Решение ЕС
Европейский Совет утвердил список из 14 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз с 1 июля. Как и предполагалось ранее, для Украины европейские границы пока останутся закрытыми.
Об этом гласит официальное сообщение Совета ЕС, опубликованное во вторник, 30 июня.
Так, с завтрашнего дня члены ЕС смогут отменить ограничения на въезд для жителей следующих стран:
- Алжир
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Черногория
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сербия
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Китай (при условии подтверждения взаимного открытия границ)
При этом в Совете отметили, что список стран, из которых смогут приезжать туристы, будет пересматриваться каждые две недели и может быть расширен. Ведомство определило три критерия, исходя из которых будет приниматься решение о снятии ограничений на поездки в ЕС:
- за последние две недели количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения должно быть близкой или ниже среднего показателя ЕС
- в течение двухнедельного периода наблюдается стабильность или уменьшение новых случаев коронавируса по сравнению с предыдущим показателем за 14-дневный период
- общая оценка реагирования страны на пандемию с учетом доступной информации (в частности объемы тестирования, сдерживание пандемии, сообщение о ней и т.д., а также надежность информации о пандемии)
В то же время для стран, которые не попали в список Совета ЕС, будут делаться определенные исключения. Так, в ЕС могут приехать жители Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые:
- являются гражданами Евросоюза или членами их семей
- имеют вид на жительство в ЕС и члены их семей
- имеют веские причины для въезда в ЕС (например, получение медицинской помощи)
Напомним, в последнее время в Украине ухудшается ситуация с коронавирусной эпидемией. Так, по состоянию на утро вторника, 30 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 334 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 706 граждан.
Ранее мы писали, что карантин в Украине могут ужесточить во всей стране.