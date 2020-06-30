Шевченковский суд Киева оправдал трех человек напавших на экс-нардепа Мустафу Найема возле Бессарабского рынка в 2018 году. По четвертому фигуранту суд еще не окончен. Об этом сообщил его брат, адвокат Маси Найем.

"Сегодня, 30.06.2020 года состоялось провозглашение приговора в судебном деле по обвинению Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство. Совершенное группой лиц).

Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью" - написал Маси Найем.

Дело четвертого фигуранта, Саитова Магомеда-Амина, который нанес удар, рассматривается отдельно.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд - что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения" - сообщил Маси Найем.

Напомним, что 30 апреля 2018 года после конфликта на дороге возник инцидент между экс-депутатом Мустафой Найемом и четырьмя чеченцами на Mercedes Gelandewagen. После того, как машины остановились, один из пассажиров Gelandewagen ударил Мустафу Найема по лицу.

Трое подозреваемых были задержаны в день инцидента, а четвертый успел улететь в Баку, где вскоре был задержан.

Видео инцидента ранее обнародовал советник МВД Антон Геращенко.