В Одессе мощный ливень затопил часть города, из-за этого местами заблокировано движение общественного транспорта. В частности, рухнувшее дерево остановило движение трамвая №5, а трамваи №15, 20, 22 стоят из-за потопа на пути их следования. Движение другого общественного транспорта затруднено почти на всех центральных улицах города, на выезде из Аркадии, улице Краснова и части Таирова.

Как пишут местные СМИ, ливнем затоплена улица Балковская и Приморская, а Таможенная площадь практически стала озером.

Фото: Думская

Кроме непогоды в Одессе, вблизи города пронесся смерч, который попал на видео. О пострадавших не сообщается.

Ранее "Страна" писала о том, что в Моршине ливень затопил четыре санатория и Дворец культуры.

Также мы сообщали, что мощный ливень в Николаеве затопил улицы города корабелов.