Ученые обнаружили свидетельства пользы семейной средиземноморской лихорадки, которая. Как оказалось, она помогала противостоять чуме. Дефектный белок не дает некоторым бактериям подавить воспалительный ответ иммунитета, среди таких бактерий и чумная палочка.

Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.

Так, специалисты считают, что эпидемии чумы, вероятно, помогли мутации закрепиться и распространиться в странах Средиземноморья, а лихорадка, в свою очередь, спасала людей от инфекции.

Семейная средиземноморская лихорадка — это наследственная аутоиммунная болезнь, которая вызывает приступы лихорадки и острые боли, напоминающие настоящее воспаление кишечника. До недавнего времени эта болезнь вызывала тяжелые осложнения, например, амилоидоз почек, но сейчас приступы чаще всего удается купировать.

Сильнее всего она распространена в Средиземноморье, откуда и название, - там частота мутации составляет около 10%. Однако, почему мутация закрепилась именно в этом регионе, до сих пор неясно.

Этому феномену можно дать два объяснения: либо виной всему дрейф генов (то есть в Средиземноморье мигрировало больше носителей этой мутации, чем носителей здорового варианта гена), либо ее поддержал какой-то фактор отбора, который был географически ограничен и действовал только в этой области.

По мнению группы исследователей под руководством Чжэ Чин Джэ из Национального института исследований генома человека в США, таким фактором отбора могла быть эпидемия чумы. Несмотря на то, что многие патогенные бактерии выделяют токсины, тормозящие воспалительный ответ организма, чумная палочка Yersinia pestis и ее ближайшие родственники обзавелись дополнительным токсином, который напрямую блокирует пирин и его комплексы с другими белками. Следовательно, чрезмерная активность пирина могла оказаться полезной, чтобы выжить во время чумы.

Авторы работы построили несколько моделей, чтобы определить время появления мутаций в пирине. Согласно одной из них, они возникли около трех с половиной тысяч лет назад, согласно другой — около двух тысяч лет назад. Тем не менее, отбор начал действовать на них позже — во время первой (541-767 гг.) и второй (1346-1875 гг.) пандемий чумы. Исследователи полагают, что вторая пандемия оказала более сильное влияние на закрепление мутаций.

После этого ученые проверили, что мутантный пирин действительно дает своему обладателю преимущество в борьбе с чумной палочкой. Они вырастили в культуре иммунные клетки моноциты, взятые от людей с обычным и мутантным пирином, и заразили их возбудителем чумы.

Авторы работы заразили чумной палочкой трансгенных мышей со встроенным геном человеческого мутантного пирина. Как и ожидалось, они гораздо лучше выживали после инфицирования. Но в том случае, когда у этих мышей не работал ген рецептора к интерлейкину-1β, они умирали так же часто, как и контрольная группа — что доказывает, что именно этот сигнальный путь ответственен за устойчивость к чуме.

Благодаря этому исследователи выстроили логическую цепочку, связавшую между собой семейную средиземноморскую лихорадку и устойчивость к чуме. Это помогает объяснить не только тот факт, что губительное аутоиммунное заболевание прочно закрепилось среди людей, но и то, что оно гораздо чаще встречается у выходцев из Средиземноморья.

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