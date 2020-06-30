Сегодня ночью в северных, центральных и южных регионах Украины ожидается гроза с дождем, кое-где высыпет град, а ветер пронесется со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Сообщается, что в эту ночь дожди также ожидаются и в западных областях Украины.

А вот днем 1 июля грозы посетят юго-восточную и восточную части страны, в отдельных районах ожидается град и шквалы ветра от 15 до 20 метров в секунду (I уровень опасности желтый).

Также известно, что сегодня и завтра в восточных регионах, Сумской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что на 30 июня синоптик Наталья Диденко обещала украинцам дожди и грозы.

Ранее мы писали, что в июле средняя температура воздуха не будет запредельно жаркой, однако в отдельных регионах Украины столбики термометра покажут 41 градус тепла. Также в следующем месяце ожидаются сильные осадки и грозы.