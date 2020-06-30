C 1 июля в курортном городе Трускавец во Львовской области снимается ряд карантинных ограничений. В частности, разрешается работа санаториев, зон отдыха и оздоровительных комплексов. Такое решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

В городе сняты ограничения на работу учреждений лечебно-оздоровительной, санаторно-курортной и туристической сфер города, а также массажно-лечебных кабинетов (кроме детских учреждений оздоровления и отдыха).

Кроме того, комиссия разрешила открыть спортивные учреждения, фитнес-центры, спортивные площадки, стадионы, бассейны (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек) с соблюдением временных мер предосторожности в условиях эпидемии коронавируса.

Также возобновят работу кафе и рестораны. При этом внутри заведений смогут находиться не более 10 человек. Разрешены с 1 июля и детские аттракционы, но только на открытых площадках и с соблюдением всех противоэпидемических требований и рекомендаций.

Напомним, по последней информации от Минздрава, Львовская область пока не готова к ослаблению коронавирусного карантина.

Ранее мы писали, что большая часть украинских курортных гостиниц возобновили работу с 1 июня, а некоторые из них заработали уже с 15 мая и даже ранее.